Vali Ayhan'dan Altınkale alanında inceleme

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, termal bölgedeki Altınkale travertenlerinde incelemede bulundu.
Sivas’ta şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü’nün sahasında prototip olarak oluşturulan Altınkale alanını gezen Vali Ayhan, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Ayhan, termal alanda akan limonitli suyun oluşturduğu altın renginde travertenleri yerinde görerek, Tepe Çermik Bölgesi’ndeki Altınkale alanında çalışmalara başlanması talimatı verdi.