Vali Ayhan'a ziyaretler

SİVAS (AA) - Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman ve yönetim kurulu üyeleri Vali Salih Ayhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaman ve üyeler Ayhan'ı makanında ziyaret ederek, kulüp hakkında Vali Ayhan'a bilgi verdi.

Karaman, ziyarette Ayhan'ın Sivas'ta görev yaptığı sürece kendilerine destek olduğunu belirterek, Ayhan'a Sivas Valiliği görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Ayhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediyespor’un, Sivasspor’dan sonra şehrin ikinci önemli değeri olduğunu söyledi.

Özellikle kupadaki başarılarının Türkiye gündeminde yer aldığını ifade eden Ayhan, "Takım Sivas’ı 2. Lig'de başarıyla temsil ediyor. Sivas Belediyespor'un tüm maçlarına gelmeye gayret edeceğim. Belediyespor camiasının her zaman yanındayız. Bir sıkıntı ve ihtiyaç olması halinde kapımız her zaman açık." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Karaman, Ayhan'a 10 numaralı forma hediye etti.