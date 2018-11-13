Vali Ayhan Zara'da

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki bir çay evinde vatandaşlarla bir araya gelen Ayhan, burada yaptığı konuşmada, sahada olacaklarını belirtti.

Zara'da güzel işler yapıldığını ve bundan sonra da daha güzel işler yapılacağını aktaran Ayhan, Zara'nın birlik ve beraberliğe önem veren güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Ayhan, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara da değinerek, "Son 16 yılda olağanüstü ivme kazanıldı. Biz idarecilere düşen temel görevde bunları daha hızlı bir şekilde neticelendirmektir. Bizler geçiciyiz, temel görevimiz hizmet etmektir ve samimi olmaktır. 7 gün 24 saat temel görevimiz hizmet etmek. Bir dakikalık bir zamanımızın olmadığını ifade etmek istiyorum. Dünya’nın bir imtihan dünyası olduğunu bileceğiz. Rabbim onurlu bir şekilde yola çıkmayı ve onurlu bir şekilde bırakabilmeyi nasip eylesin. Sivas’ı inşallah bugünü dünden iyi yapmanın gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Kaymakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala'yı da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.