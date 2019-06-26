Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin, Kayseri Pancar Kooperatifi'ni ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının Kayseri'deki toplantısının ardından Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Fabrikanın Sivaslı çiftçilere büyük katkısının olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, "Çiftçilerimizle iyi bir diyalog halinde olan şirket, Sivas'ta güzel çalışmalar yapıyor. Ben öncelikle çiftçilerimizin yüzünü güldürdüğü, bölgemizde üretimlere katkı sağladığı için Kayseri Şeker Fabrikası'nın başkanından çalışanına kadar tüm ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Kayseri ve Sivas'ın birbirine yakın, ortak değerleri olan önemli iki şehir olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "Özellikle Sivas bölgesinde Kayseri Şeker'in yapmış olduğu çalışmalar bizleri daha da birbirimize yakınlaştırıyor." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Kayseri Şeker'in bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bu ziyaret ile hem Sivas'a hem bölgemize yaptıkları yatırımlarla ilgili bir istişare yaptık. Kayseri Şeker'in tarım ve hayvancılık alanında şehrimize büyük destekleri var. İnşallah önümüzdeki dönemde de ilimizde her alanda istihdamı büyütecekler. Kayseri Şeker ile daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Sayın Valimiz Salih Ayhan, ilgili oda başkanlarımız ve ilimizin tüm dinamikleriyle böyle büyük bir başarı hikayesi ortaya koyan Kayseri Şeker'in tecrübelerinden istifade edecek şekilde şehrimize üretim odaklı katkı sağlamanın mücadelesini vereceğiz. Sivas'ta güzel gelişmeler oluyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay şunları kaydetti:

"Bu ziyaretin, Kayseri Şeker ile Sivas'ta yapılması planlanan yatırımlar için iyi bir iş birliği, hayırlı bir adım olduğunu düşünüyorum. Sivas'ta yapılacak tarım ve hayvancılıkla ilgili yatırımlara biz de Kayseri Şeker olarak karınca kararınca katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle bilgi ve tecrübelerimize maddi olarak da katkı sağlayıp, bu işin içerisinde olmayı planlıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta Sivas ve bölgemizde Kayseri Şeker önemli katkı yapacak güce ve tecrübe birikimine sahip. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmek arzusundayız. Turhal Şeker Fabrikası bizim bünyemize dahil olduktan sonra Sivas'ın çok önemli bir kısmı bizim çalışmalarımızın içerisinde yer aldı. Onun için Sivas'a ve çiftçilerimize karşı borcumuz olduğunu düşünüyorum."

Ziyarette, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Halis Lektemur da hazır bulundu.