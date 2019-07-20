Vali Ayhan, Sıcak Çermik bölgesinde incelemede bulundu

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi’nde gezi ve incelemede bulundu.

Başlanılması planlanan yol yapımı ve peyzaj projesini yerinde inceleyen Vali Ayhan ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin metrekare alana yapımı planlanan 'Altınkale ve Çevre Düzenleme Projesi'ni yerinde inceleyen Ayhan, Altınkale’nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürüteceğini söyledi.

Sivas'ın marka değerinden birinin Sıcak Çermik olduğunu belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Jeotermal kaynağımızı öncelikle turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun kullanacağız. Sıcak Çermik’te özellikle gündemde olan hususlardan biri de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlamasıdır. Bölgede görselliği artırıp cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz. Daha teknik daha fonksiyonel bir çalışma ile peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirerek üst düzey bir açık hava havuzu oluşturacağız. Sivas’ın jeolojik ve jeomorfolojik yapısından faydalanarak, Altınkale projesi ile yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi çekeceğimize inanıyorum. Oluşması beklenen yeni travertenlerdeki özel morfolojik yapılar ve tektonik unsurlar yörenin bir açık hava jeoloji müzesi olarak değerlendirilmesini de sağlayacak. Bu çalışma ile bölge canlanacak, il ekonomisi daha da hareketlenecek, istihdam artacak, ilimiz turizmine yeni bir soluk kazandırılmış olacak."

Altınkale projesinde Sivas Belediyesi ile ortak hareket edeceklerini aktaran Vali Salih Ayhan, "Altınkale’nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Pamukkale’deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz Altınkale, Valiliğimizin turizm eylem planında da yer alıyor. Valiliğimizin himayesinde Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu bölgeye ağırlık vererek turizm, sağlık, tarım alanlarında bölgenin gelişme göstermesi sağlanacak. İlimizin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmada, turizme katkısı anlamında böyle bir projeye ihtiyaç var." diye konuştu.

Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bölgede geleneksel çadır alanları ve kamp merkezleri oluşturulacaklarını da sözlerine ekledi.

Vali Ayhan'a incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, MTA Orta Anadolu 1. Bölge Müdür Vekili Ramazan Daştan, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Birlik Müdürü İbrahim Uçar ile teknik ve idari personel eşlik etti.