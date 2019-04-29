Vali Ayhan, şehitler anısına açılan sergiyi gezdi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesinde Anadolu Lisesi'nin şehitler anısına açtığı sergiyi gezdi.

Ayhan, burada gazilerle bir araya geldi ve bir süre sohbet etti. Daha sonra sergiyi gezen Ayhan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okulun müdürü Özgür Öztürk, sergi hakkında Vali Ayhan'a bilgi verdi.

Öztürk, serginin yaklaşık 1 aylık çalışmanın eseri olduğunu söyledi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Metin Sevim, Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Tülay Gülkız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız da Ayhan'a eşlik etti.