Vali Ayhan şehit aileleri ve gazileriyle yemekte buluştu

SİVAS (AA) - Valimiz Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir restoranda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından verilen yemek programı, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasıyla başladı.

Vali Ayhan ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle tanışarak programa katıldıkları için teşekkür etti.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Ayhan, onların Türk milletine emanet olduğunu söyledi.

Ayhan, şehit ailelerine ve gazilere devletin şefkatli, merhametli ve sıcak yüzünün her zaman hissettirilmesi gerektiğini aktararak, "Çünkü onlar gerçekten büyük bedel ödedi. Kimi canını, kimi bedenini feda etti bu ülkeye. Ne mutlu ki onlara böyle bir şerefe nail oldular. Onlara millet olarak minnet borçluyuz." ifadesini kullandı.

Programa Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri ve diğer davetliler katıldı.



