Vali Ayhan, salı ve perşembe günleri vatandaşları dinliyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, her hafta salı ve perşembe günleri kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları dinliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşları makanında randevu usulüne göre ağırlayan Ayhan, onlarla hem sohbet ediyor hem de taleplerini dinliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, vatandaşlarla salı ile perşembe günleri bir araya geldiklerini belirterek, "Görüşmek isteyen vatandaşlarımız valiliğimizin 0346 223 92 61 numaralı hattından Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryası ile iletişime geçebilirler. Görüşme konusu ve diğer bilgilerini verdiği takdirde en kısa sürede davet edilerek misafir edileceklerdir. Yapılacak görüşmenin ardından yönlendirilecekleri yer varsa talepleriyle ilgilenilecek, yapılacak işlem ve incelemelerin akabinde isteklerine olumlu ya da neden olmadığına dair ilgililerce cevap verilecektir.

Ayrıca ziyarete gelemeyen ya da uzak yerlerde ikamet eden vatandaşlarımız da Valiliğimizin www.sivas.gov.tr internet sayfasında Valiye Mesaj modülüne istek ve dileklerini yazabilecek. Gerekli işlemin ardından e-mail yoluyla vatandaşlarımıza dönüş yapılacaktır." dedi.