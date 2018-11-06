Vali Ayhan, kurum müdürleriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşların müdürleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Ayhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk valileri olduklarını belirtti.

Bunun ayrı bir sorumluluk ve anlamı olduğunu aktaran Ayhan, "Eski anlayışla, eski dönemin ruhuyla, felsefesiyle yeni bir rota kurmamız mümkün değil. Dolayısıyla herkesin yeni dönemin ruhunu, kodlarını iyi analiz etmesi gerekmektedir. Pratik olmalı, çözüm odaklı yaklaşmalı, sahada yer almalıyız. Alan hakimiyetimiz bulunmalı, kamu hizmetlerinin vatandaşa en hızlı ve en kısa yoldan ulaşmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ayhan, ekip anlayışı içerisinde olunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortak akıl ve istişareye önem vereceğiz. Ortak akılla, ortak heyecan oluşturacağız. 'Ben yaptım oldu' mantığı asla olmayacak. Kurumsal hiyerarşiye dikkat edeceğiz. Yeni dönemde herkes kurumunun bütün kodlarına hakim olmak zorunda. Ben sahada olacağım. Planlı programlı değil, çat pat da kurumlara ziyaretlere gideceğim. Sabah dokuzda mesaiye başlayıp dörtte bitiren bir anlayış olmasın."

İl müdürlerinin lüks ve gereksiz harcamalara girmemesini talep eden Ayhan, makam odalarının sürekli tanzim edilmesi, ya da makam araçlarındaki lüks uygulamaların da olmamasını istedi.

