Vali Ayhan, Koyulhisar ilçesini ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Koyulhisar ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, Koyulhisar’da bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kaymakam Çağlar Partal'ı makamında ziyaret eden Ayhan, ilçe genelinde devam eden ve planlanan kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ayhan, ilçenin eşsiz yaylalarıyla öne çıktığını belirterek, bölgeyi daha cazip hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Daha sonra Belediye Başkanı Osman Epsileli'yi ziyaret eden Ayhan, ilçe merkezinde yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ayhan, ardından Koyulhisar İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat personeliyle bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.

Koyulhisar Cumhuriyet İlk-Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle de buluşan Ayhan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Ayhan, ziyaretleri kapsamında Koyulhisar'da mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerini de dinledi ve ardından şehit ve gazi aileleriyle öğle yemeğinde buluştu.

İlçede inşaat çalışmaları devam eden öğretmenevini de inceleyen Ayhan, ilgili kurum ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Son olarak Koyulhisar ilçesi Çukuroba köyünde çıkan yangında 7 evin kullanılamaz hale geldiği bölgeyi inceleyen Ayhan, köy halkıyla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.