Vali Ayhan Kangal ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu

SİVAS (AA) - Vali Salih Ayhan, Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Ayhan'ın ilk olarak kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Kangal Köpeği Üretim Merkezini ziyaret etti. Ayhan, tesis hakkında bilgi aldı, köpek kulübelerinin bulunduğu alanı gezdi.

Kangal köpeği ırkının doğal ortamında üretilmesi gerektiğini belirten Ayhan, "Irkın özelliklerinin korunması amacıyla fonksiyonel bir şekilde hazırlanan ve veterinerlik hizmetlerinin de verildiği Kangal Köpeği Üretim Merkezi, yapılacak iyileştirmelerle yol güzergahında önemli bir turizm uğrak noktası olacak. En büyük hedeflerimiz Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliklerinin ortaya çıkarılması, Kangal köpeğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Ayhan, çarşı esnafı ve vatandaşları da ziyaret etti. İlçede yapımı devam eden Öğretmenevi inşaatını gezen Ayhan, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra dünyaca ünlü doktor balıklarıyla tanınan ve sedef hastalığı başta olmak üzere çeşitli cilt hastalıklarına şifa sunan Kangal Balıklı Kaplıcayı da ziyaret eden Ayhan, tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Sivas’ı Sağlık Turizminde çok iyi yerlere getirebileceklerini ifade eden Ayhan şunları kaydetti:

"Sivas'a 98, Kangal ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıcası, yurt içi ve yurt dışından sedef hastaları başta olmak üzere şifa arayan çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Dünyada benzeri olmayan ve şifa arayan insanların, kaplıcaya son yıllarda daha fazla ilgi gösteriyor. Sivas’ı sağlık turizminde çok iyi yerlere

getirebiliriz. Önemli olan tanıtımlarımızı iyi yapmak. Yurt içinde de yurt dışında da büyük potansiyele sahip olan bu kaplıcanın dünyaya tanıtmak bizim elimizde. Kangal ilçesini safkan kangalıyla, doktor balıklarıyla tanıtmak ve kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız."

İlçe temasları sırasında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu da eşlik etti.