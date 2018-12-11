Vali Ayhan inşaatları inceledi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte devam eden kamu binaları inşaatlarını inceledi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kamu binalarının yenilenmesi kapsamında ve eğitimin fiziki alt yapısının güçlendirilmesi yönünde projeleri yerinde görmek ve inceleme yapmak üzere bir dizi temaslarda bulundu.

Ayhan, ilk olarak Votorantim Çimento Fabrikası'nın destekleriyle kente kazandırılan ve inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen 16 derslikli ortaokul binasını gezdi. Daha sonra yapımı devam eden öğretmenevi inşaatına geçen Ayhan, projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Halk eğitim merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Ayhan, Sivas'ın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde istifade ettiğini ve önemli bir kamu kaynağı kullanıldığını belirtti. Yatırımları yerinde görmek ve incelemek için ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Hayırsever vatandaşımız tarafından 3,5 milyon lira harcanarak bir okul yapıldı. Diğer yandan Türkiye'de nitelikli ve bütün ihtiyaca cevap verebilecek bir öğretmenevi yapılıyor. 210 yataklı öğretmenevimiz için 30 milyon lira harcanıyor. Ayrıca inşaat çalışmaları devam eden Halk Eğitim Merkezi projemiz var. Bu binamız için de 20 milyon lira harcanmakta. Öğretmenevi ve halk eğitim binası projeleri için 50 milyon lira yatırım yapılıyor, bu iki proje Sivas'a güzel bir değer katacak, adeta çehresi değişecek. İlimizdeki kamu binalarının yenilenmesi, yeni bir anlayışla beraber nitelikli hizmeti de beraberinde getirecek. Bu yatırımların ilimiz ekonomisine de ciddi katkıları olacak. Toplumda meslek edinme kursları artarak devam edecek."

Vali Ayhan'a incelemeleri sırasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya ve ilgili teknik personeller ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.