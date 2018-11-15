Vali Ayhan, ilçe gezilerini sürdürüyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ve Kangal ilçelerini ziyaret etti.

Ayhan, ilk olarak Divriği ilçesinde Kaymakam Muhammet Öztabak'ı makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Ardından Belediye Başkanı Hakan Gök'ü de makamında ziyaret eden ve belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi alan Ayhan, Gök'e çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Ayhan, gelinen son durum hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı ve camiyi gezdi.

Restorasyon çalışmalarında gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirten Ayhan, sürecin de hızlanması için gerekli gayreti gösterdiklerini dile getirerek, "Divriği'nin kaybedecek hiçbir vakti yok. Bu eseri bütün vatandaşlarımızın görmesini sağlamak için gayret edeceğiz. Bir noktaya gelinmiş ancak yeterli değil. İnşallah vakıflarla, kurullarla, valiliğimizin gücüyle, belediye ve Divriği halkının büyük gayretleriyle Divriği Ulucami'nin restorasyonunu en kısa sürede bitirip halkın hizmetine sunmamız gerekiyor. Geçmişte zaman kaybedilmiş ama bundan sonra kaybedecek zamanımız yok. Buraya çok sık geleceğiz ve takip edeceğiz. Elimiz, gözümüz ve gönlümüz her daim burada olacak. Divriği'yi turizme kazandırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Divriği'de muhtarlarla, şehit ve gazi aileleriyle de bir araya gelen Ayhan, onların sorunlarını dinledi.

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'nün Divriği ilçesini yeşillendirme projesi kapsamında öğrencilerle birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturan Ayhan, ilçe temaslarını tamamladı.

- Kangal

Daha sonra Kangal ilçesine geçen Ayhan, Kaymakam Cuma Emeç'ten ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'le görüşen Ayhan, ardından Âşık Ruhsati Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Kangal'ın potansiyelinin yüksek olan bir ilçe olduğunu belirten Ayhan, "Derdimiz, davamız milletimiz için olsun. İlçemizde üretim var, ama daha iyi seviyelere gelmesi gerekiyor. Birbirimizi anlayarak sorunları hep beraber çözeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayhan, toplantının ardından Kangal Polis Merkezi inşaatının temel atma törenine katıldı.

İlçede Sivas İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi inşaatını, sonrasında da hafızlık kursu ile ilçe jandarma ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Ayhan, ilçeden ayrıldı.