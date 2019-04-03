Vali Ayhan huzurevi inşaatını inceledi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yakın zamanda Karşıyaka Mahallesi'nde hizmete girecek Dr. Ahmet Kemal Köksal Huzurevi ile Özel Karşıyaka Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dr. Ahmet Kemal Köksal Huzurevi'ni inceleyen Ayhan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'dan merkezin son durumu hakkında bilgi aldı.

Huzurevinin yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirten Ayhan, "Her şeyi hazır, tefrişatları tamamlanmak üzere. Kurumsal ve idari planlamalarımız devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde hizmete girecek olan 96 kişilik huzurevi, sosyal donatıları ile yaşlılarımızın her türlü isteğine cevap verebilecek." ifadelerini kullandı.

Daha sonra 244 yatak kapasiteli, 18 yaş ve üzeri zihinsel ve ruhsal engellilere yönelik hizmet veren Özel Karşıyaka Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, kurucu müdür Bünyamin Koç'tan bilgi aldı. Türkiye'de bu tür merkezlerden 564 tane bulunduğu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İlimizde ise 6 tane bulunmaktadır. 221 hastası olan Özel Karşıyaka Bakım Merkezi devletimizin hassasiyet gösterdiği sosyal devlet anlayışının temel ilkelerinin yansıdığı en güzel kurumlardan bir tanesi. Burada gezdiğim zaman hem kurumsallık anlamında hem insaniyet anlamında birçok şeyi görebiliyoruz. Bu işi yapabilmek için öncelikle insanı sevmek gerekir. Bu iş, para ile yapılabilecek bir iş değil. Buradaki kurum sorumluları fedakarca, biraz da işin manevi boyutuna odaklanarak işlerini yaptıklarına müşahede etmiş bulunuyoruz. Özel gereksinimli bireylerin gönüllerine hitap edin, sevgi her kapıyı açar diyoruz ve bunu burada görüyoruz."

Sivas'ta hiçbir şekilde sokakta ruhsal, bedensel ve zihinsel problemi olan vatandaşın bulunmadığını belirten Ayhan, “Hemen hemen bu vatandaşlarımızın tamamı yani 198 özel gereksinimli vatandaşımız bu tür kurumlarda rehabilite edilmektedir. Devletimiz de bu merkezlere her bir vatandaşımız için 3 bin 297 lira destekte bulunmaktadır. Sosyal devlet ilkesinin en güzel yaşandığı ve en güzel karşılık bulduğu illerden birisi Sivas’tır. 2018 yılı içerisinde 226 milyon lira bu konulara yönelik harcama yapılmıştır." açıklamasında bulundu.