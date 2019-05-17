Vali Ayhan Banaz köyünde incelemelerde bulundu

SİVAS (AA) - Sivas Vali Salih Ayhan, Yıldızeli ilçesi Banaz köyünde 500 hayvan kapasiteli Bilgin Tarım ve Hayvancılık Çiftliğini ziyaret etti.

Ayhan, tarımda yeni yapılanma içerisinde olduklarını, hayvancılıkta ot borsası ve hayvan pazarı ile başlayan projelerin sektöre büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Et entegre tesislerinin Sivas’ta kurulmasıyla daha da büyük gelişme gösteren hayvan ticaretinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayata geçeceğini aktaran Ayhan, "Şarkışla Organize Hayvancılık Bölgesi, Ulaş TİGEM, Kangal’da Akkaraman koyunu ırkının korunarak ülke geneline pazarlanması, manda yetiştiriciliğinin özendirilmesi ve arıcılıkta söz sahibi olunması gibi daha birçok projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Desteklenen projeler ile 1861 kişinin istihdam edildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Desteklenen projeler ile ilimizde 1861 kişinin istihdamı sağlanmış olup, 149 genç girişimci, 33 kadın girişimci bu hibelerden yararlandı. TKDK İl Koordinatörlüğü ilimizde özellikle hayvancılık noktasında ciddi bir değişim dönüşüm gerçekleştirdi. İlimizde TKDK hibeleri ile 98 büyükbaş süt işletmesi, 32 büyükbaş besi işletmesi, 2 küçükbaş süt işletmesi, 3 küçükbaş besi işletmesi faaliyete geçti. Toplamda bu desteklerle ilimizde Avrupa Birliği standartlarında faaliyet gösteren 135 hayvancılık işletmesi kuruldu. Sivas tarım ve hayvancılıkta örnek bir şehir olacak. Bu konuda örnek bir şirket kuracağız. Altyapısını kurduk. Fizibilite çalışmaları yapıldı. Kısa zaman içerisinde Bilgin Tarım gibi bir işletme ve sonrasında süt işleme tesisleri daha sonra yem fabrikası kurulacak. Bal, jeotermal seracılık, tohumluk patates gibi alanlara da yoğunlaşacağız. İlerleyen aşamalarda da tüm çiftçilerimizi de içine alan, herkesin 'benim şirketim' diyeceği bir yapıyı kurmuş olacağız. Sivas’ın bunu başaracağına inanıyorum."