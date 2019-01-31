Vali Ayhan, ambulans helikopteri tanıttı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye ambulans helikopter tahsis edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, bu tür hizmetleri sağlıkta bir zirve olarak gördüğünü bildirdi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda konuşlandırılan ambulans helikopter ile şehir üzerinde bir süre tur atan Vali Ayhan, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan piste indi. Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'a çok güzel bir hizmet kazandırılmasının mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin 15 yıl önce en temel sorunlarının başında sağlığın geldiğini anımsatan Ayhan, "Bugün Türkiye sağlıkta olağanüstü bir çığır açtı ve dünyada gıpta ile izlenen bir noktaya geldi." dedi.

Sivas açısından da bu durumun fevkalade değerlendirilebileceğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Kara ambulansı bile bulunamazken bugün hava ambulanslarının Sivas'a da gönderilmesi, hizmete tahsis edilmesi mutluluk verici. Hükümetimizin bir jesti, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi olarak görüyorum. Sağlıkta zirve olarak düşünüyorum. Eksiğimiz var mı, muhakkak vardır. Ambulans helikopterin bedeli 32 milyon lira, Türkiye'de 17 ilde toplam 19 adet var. Sivas'ımız da bunlardan biri. Sivas, geniş ve dağınık bir coğrafyaya sahip, yol şartları çok zor. Coğrafi engeli çok sıkıntılı bölgelerimiz var. Ambulans helikopterimiz ilk görevinde yarım saatte Divriği ilçesine gidip hastamızı alıp buraya getirdi. Bu müthiş ve güzel bir imkan."

Sivas'ta büyük bir değişim olduğunu dile getiren Vali Ayhan, ambulans helikopterin kentin yanı sıra Tokat'a da hizmet vereceğini, ihtiyaç duyulması halinde diğer illerde de görev yapabileceğini ifade etti.