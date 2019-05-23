Vali Ayhan Altınyayla'da incelemede bulundu

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Altınyayla ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınyurt Mahallesi'nde Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Ayhan, öğrencilerin yaptığı kuş evlerini, serayı ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarını gezdi.

Kaymakamlık ve belediye ziyaretinde de bulunan Ayhan, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında Kaymakam Vekili Akif Pektaş ile Belediye Başkanı Sinan Akbulut'tan bilgi aldı.

Ayhan daha sonra, 28 Şubat 1991'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Turan Ergin’in annesi Cennet ve babası Hilmi Ergin ile bir süre sohbet etti.

İnşaatı devam eden Halk Eğitim Merkezi ve okullarda da incelemelerde bulunan Ayhan, iftarını Altınyayla Şehit Nurullah Çakır Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle yaptı.

Altınyayla'nın kadirşinas bir ilçe olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, "Güzel ve mütevazı ilçemizde birlik ve beraberlik örneği oluşturuyor. Hep öyle, öyle de kalmaya devam edecek. Anadolunun masumiyeti güzelliği, içtenliği bu bölgede bu topraklarda var. Kaymakam olarak geldiğim ilçede nasip oldu, vali olarak gelip sizlerle bir araya geldim." ifadelerini kullandı.



