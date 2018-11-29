Vali Ali Mantı'nın ilçe ziyaretleri

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Ali Mantı, incelemelerde bulunmak üzere Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerini ziyaret etti.

Önce Gülağaç Kaymakamı Kadir Ulusoy'u ardından Güzelyurt Kaymakamı Muhammet Turgay'ı makamında ziyaret eden Vali Mantı, ilçeler hakkında bilgi aldı.

Belediye başkanlıkları ile ilçe emniyet müdürlükleri ve ilçe jandarma komutanlıklarını da ziyaret eden Mantı, Aksaray'ı ve ilçelerini tanımayı, sorun ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi almayı hedeflediğini söyledi.

Vali Mantı'nın ilçe ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ile bazı kamu kurumları yetkilileri katıldı.