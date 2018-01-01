Vali Aktaş'ın yeni yıl mesajı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, 2017 yılını geride bırakarak 2018 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Her yeni yılın, umutların yeşerdiği, iyimserliğin hakim olduğu, daha iyi hayat şartlarına ulaşma yolunda beklentileri arttıran bir ortam oluşturduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Yeni yılda ülkemizin kalkınmada daha ileri gitmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi en büyük temennimizdir. Çankırı Valiliği olarak yeni yılda ilimiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla sosyal ve ekonomik imkanlar sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız.

Çankırı’mızın önüne yeni ufuklar açma, gelişimine ivme kazandırma konusunda azim ve kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılı en samimi duygularımla kutluyor, 2018 yılının ülkemize, milletimize, çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli Çankırılı hemşerilerime huzur, barış, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."