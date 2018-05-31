Vali Aktaş'a ziyaretler

NEVŞEHİR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

İl Müftülüğünde düzenlenen "Ramazan Buluşmaları" programında kente gelen Sayar, Vali Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Sayar, Diyanet İşleri Başkanlığının, ramazan ayı münasebetiyle ülke genelinde vaaz, irşat hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesini amaçladığını ve bu yönde çalışmalar sergilendiğini belirtti.

Nevşehir'de de vatandaşlarla bir araya gelerek dini vecibelerin hayata geçirilmesi konusunda bilgi aktarılacağını kaydeden Sayar, kentteki programlarına ilişkin de bilgi verdi.

Vali Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Sayar'a çalışmalarında başarı diledi.

Sayar'a, İl Müftüsü Yakup Öztürk de eşlik etti.

