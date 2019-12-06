Vali Aktaş'a ceza infaz kurumundaki atölyelerle ilgili bilgi verildi
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kağan Gençer, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Görüşmede, Şahin tarafından Vali Aktaş'a Nevşehir...
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kağan Gençer, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.
Görüşmede, Şahin tarafından Vali Aktaş'a Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar ve hükümlüler tarafından çini ürünlerin ortaya çıkarıldığı atölye hakkında bilgi verildi.
Gençer ise farklı dallardaki 7 iş atölyesinde 50 hükümlünün istihdam edildiğini, meslek edindirme kursları açarak mahkumların meslek sahibi olabilmesi için gayret gösterildiğini kaydetti.
Gençer, "Çini atölyesinde, bu mesleği bilen üç infaz koruma memurumuz var. Atölyede çalışan hükümlü ve tutukluların sigorta girişleri yapıldığı gibi aylık maaşın yanı sıra elde edilen gelirden de kar payı ödenmektedir." dedi.
Ziyaretin ardından Şahin tarafından Vali Aktaş'a çini atölyesinde üretilen vazo hediye edildi.
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