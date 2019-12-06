Vali Aktaş'a ceza infaz kurumundaki atölyelerle ilgili bilgi verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kağan Gençer, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Şahin tarafından Vali Aktaş'a Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar ve hükümlüler tarafından çini ürünlerin ortaya çıkarıldığı atölye hakkında bilgi verildi.

Şahin, çini başta olmak üzere çeşitli atölyelerdeki çalışmalarda ortaya çıkarılan ürünlerin satış rakamının yılın 11 aylık döneminde yaklaşık 4 milyon 250 bin liraya ulaştığını ifade etti.

Gençer ise farklı dallardaki 7 iş atölyesinde 50 hükümlünün istihdam edildiğini, meslek edindirme kursları açarak mahkumların meslek sahibi olabilmesi için gayret gösterildiğini kaydetti.

Gençer, "Çini atölyesinde, bu mesleği bilen üç infaz koruma memurumuz var. Atölyede çalışan hükümlü ve tutukluların sigorta girişleri yapıldığı gibi aylık maaşın yanı sıra elde edilen gelirden de kar payı ödenmektedir." dedi.

Ziyaretin ardından Şahin tarafından Vali Aktaş'a çini atölyesinde üretilen vazo hediye edildi.

