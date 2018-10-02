Vali Aktaş, TÜGVA heyetini kabul etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Geçen ay TÜGVA İl Temsilciliği görevine atanan Alkan, kentte üniversite, lise, ortaokul çağındaki gençler ile öğrenci olmayan genç kitleye yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerini belirterek, Vali Aktaş'a projeleriyle ilgili bilgi aktardı.

Heyete, görevlerinde başarı dileyen Aktaş ise "İnsanlığa değer katacak bir nesil yetiştirme amacı ile yola çıkan TÜGVA yöneticilerini tebrik ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Bir süre sohbetin ardından ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

