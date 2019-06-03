Vali Aktaş trafik denetimine katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, kara yollarında denetimlerini sürdüren trafik ekiplerini görev yerlerinde ziyaret ederek sürücü ve yolcularla görüştü.

Vali Aktaş, kent merkezi, Uçhisar ve Göreme beldeleri ile Çavuşin köyündeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'dan bilgi aldı.

Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin denetimlerine katılan Aktaş, kontrol noktasında durdurulan sürücülerine trafik kurallarına uyulması yönünde tavsiyede bulundu.

Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Jandarma ve emniyet personellerimizle birlikte bayram öncesi tedbirler aldık. Bu arada İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile başlattığı kampanya kapsamında, çocuklar şoför olan büyüklerinin kurallara uyup uymadığına not veriyor. Biz de bu anlamda çocuklarımıza yönelik hazırlanan karneleri dağıtıyoruz. Çocuklar büyüklerini uyarma konusunda daha etkili oluyor." dedi.

