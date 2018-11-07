Vali Aktaş, konferans verdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamlığınca düzenlenen "Kariyer Günleri"ne konuşmacı olarak katıldı.

Ürgüp Belediyesi Konferans Salonu'ndaki, "Hayatın anlamı kitap" konulu konferansta konuşan Aktaş, öğrencilik hayatından kaymakamlık ardından ise valilik makamına yükseliş serüvenini anlattı.

Öğrencilere tarih kitapları okumaları tavsiyesinde bulunan Aktaş, "Tarihimizi okuyarak daha iyi bilmek, yakın geleceğimize ışık tutacağı gibi ulusal değerlerimize sahip çıkmayı da sağlayacaktır. Ülkemizde hangi görevde olursa olsun öğrenci, öğretmen, memur, müdür, doktor, işçi, vali mesleğin ne olduğu önemli değil, görevi layıkıyla, hakkıyla yerine getirmektir." dedi.

Aktaş, gelişen teknoloji ile bilgisayar başında boş zaman geçirilmemesini, bu zamanın kitap okuyarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Etkinliğe, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, daire amirleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

