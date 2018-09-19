Vali Aktaş, esnafa gül dağıttı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen programda Vali Akatş ve beraberindekiler, Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi'nde bulunan iş yerlerine girerek esnafla sohbet etti.

Aktaş, etkinlik boyunca karşılaştıkları ve ziyaret ettikleri esnafa gül hediye etti.

Aktaş'a, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt ve Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı da eşlik etti.