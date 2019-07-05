Vali Aktaş Derinkuyu'da gezi ve incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Derinkuyu ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Programına Derinkuyu Kaymakamlığını ziyaretle başlayan Vali Aktaş, Kaymakam Vekili Mert Kumcu ile görüşerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından kent merkezindeki bir kahvehaneye geçen Aktaş, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Derinkuyu Belediyesine geçerek, Başkan Bülent Aksoy'u ziyaret eden Aktaş, daha sonra, 1992 yılında Tunceli'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Ali Güven anısına için ailesi tarafından verilen öğle yemeği programına katıldı.

Aktaş, yemeğin ardından, Yazıhüyük beldesine giderek, Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ile görüştü.

Beldenin sorunları ve yatırım talepleri ile ilgili görüşmenin ardından Aktaş, beldeden ayrıldı.

Vali Aktaş'a ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftçi de eşlik etti.















