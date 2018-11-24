Vali Akın'ın PTT ve Türk Telekom ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir PTT Başmüdürlüğü ve Türk Telekom İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, kamu kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında PTT Başmüdürü Mehmet Kani Gümüşoğlu ve Türk Telekom İl Müdürü Ahmet Özdoğan'dan yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından konuşan Vali Akın, vatandaşların hizmet aldıkları bu kurumlarda işlemlerinin hızlı bir şekilde halledilmelerinin vatandaş memnuniyetini artıracağını dile getirdi.

Vali Akın, "Kurumlarda sunulan hizmetlerin kalitesini daha da yükseltmek adına devletimizin önemli çalışmaları bulunuyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı ülkemizin en köklü kuruluşlarından birisidir. Posta, kargo, bankacılık gibi etkin hizmet alanlarıyla hizmet veren PTT teşkilatı, tecrübesi ve yenilikçi teknolojik gücüyle daha nice seneler vatandaşlarımıza güvenli ve kaliteli hizmet verecektir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimize vatandaş memnuniyetini göz önünde bulunduracak çalışmalar yapmalarını, işlemleri hızlı bir şekilde yerine getirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Ziyaretlerinde Vali Akın, kurum çalışanları ve işlem yaptıran vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.



