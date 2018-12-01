Vali Akın'ın Kırşehir OSB'yi ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'de kurulan özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Akın, bazı fabrika ve işletmeleri de gezerek, yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından konuşan Vali Akın, kente önemli ölçüde istihdam sağlayan Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin şehrin kalkınmasında önemli bir lokomotif görevi gördüğüne vurgu yaptı.

Sık sık iş adamları ve esnaflarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir OSB, yaptığı ihracatla ülkemiz ve ilimiz ekonomisine önemli katkılarda bulunan, ilimizde önemli ölçüde istihdam sağlayan bir bölgedir. Devletimiz, yatırımcılara her zaman destek verirken bizler de iş adamlarımızın görüşlerini önemsiyor, yapılan toplantılarda sorunlarını dinliyoruz.

OSB, hizmet veren fabrika ve işletmelerin yanı sıra, açılan özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununu çözerek, nitelikli elemanlarında kazandırılması konusunda çözüm üreten önemli bir okul oldu."