Vali Akın'dan ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'ü ziyaret eden Akın, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Vali Akın, emniyet teşkilatının Kırşehir'in huzur ortamını sağlayan köklü bir kuruluş olduğunu belirtti.

Emniyet teşkilatı personelinin gece gündüz demeden cesurca görev yaptığını ifade eden Akın, "Milletimizin huzuru, can ve mal güvenliği için saat farkı gözetmeksizin, özverili bir şekilde çalışan emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Akyüz de ziyaretlerinden dolayı Vali Akın'a teşekkür etti.