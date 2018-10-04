Vali Akın'dan üniversite yurtlarında inceleme

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il merkezindeki üniversite yurtlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 2 bin 664 kişilik Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurdu ve Ahi Evran Kız Yurdunu ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Üniversite Genel Sekreteri Zeki Küçük ve Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Faruk Şahin’den bilgiler alan Akın, öğrencilerle sohbet etti.

Yurt binalarında inceleme yapan Akın, modern şekilde inşa edilen yurt binalarının kalitesi ve çok fonksiyonlu olmasının eğitim-öğretim hayatına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, kampüs içerisinde bulunan yurtların özellikle kız öğrencilerin konaklama sorununu çözüme kavuşturduğunu ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü vurgulayan Akın, "Üniversitemiz, inanıyorum ki gelişen eğitim kalitesi ile ülkemizin en gözde üniversitelerinden biri olacaktır. İçerisinde barındırdığı yurt binaları da öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görmeleri için önemli mekanlar. Bu vesileyle, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



