Vali Akın'dan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Tapu Müdürü Ahmet Çoban'dan kurumda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Daha sonra, aynı binada yer alan Kadastro Müdürlüğüne geçen Vali Akın, kurum birimlerini gezerek Kadastro Müdürü Hasan Demirci ve çalışanların yaptıkları işlemleri inceledi.

Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Vali Akın, köklü bir kuruluş olan tapu ve kadastro teşkilatının vatandaşların mülkiyet hakkının kayıt altına alınması ve korunmasını sağlamakla önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Tapu Müdürlüğümüzün arşivinde yüzyıllık dosyalar mevcuttur. Tapu ve kadastro işlemleri, hızlı ve şeffaf bir şekilde halledilmeli, vatandaşlarımıza işlerinde kolaylıklar tanınmalıdır. Her şeyden önce amacımız verilen hizmetlerde vatandaş memnuniyetini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.



