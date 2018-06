Vali Akın'dan şehit ailesine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havan topu saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in baba ocağını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpınar'a bağlı Büyükabdiuşağı köyündeki şehidin ailesine ziyaret eden Vali Akın, şehidin babası Hacı ve annesi Menevşe Şahin'e başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyarette konuşan Vali Akın, şehitliğin herkese nasip olmayacak kadar yüce bir makam olduğunu hatırlattı.

Şehidin bu mübarek günlerde manevi anlamda ailesiyle olduğuna inandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

Akın, "İnanıyorum ki şehidimiz bu mübarek ramazan gününde bizlerle beraberdir. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailesine, sizlere kapımız gönlümüz her zaman açıktır. Devlet olarak bizler her zaman sizin yanınızdayız. Her tarafımızın düşmanlarla dolu olduğu bu dönemde, şehit vermeden toprak, vatan sahibi olamıyoruz. Bu vatanda özgürce yaşamanın bir bedeli var. Bugüne kadar şehitlerimiz, gazilerimiz oldu, bundan sonra da vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, ezanımız, dinimiz, namusumuz için şehit vermeye devam edeceğiz. Bir ve beraber olmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Şehidimiz Semih Şahin ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

Şehit ailesine yapılan ziyarette, Akpınar Kaymakamı Bilal Basri, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan ve ilçe protokolü de hazır bulundu.