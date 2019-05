Vali Akın'dan Ramazan Bayramı mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, gönülleri manevi huzur ile dolduran, insanları iyiliğe, güzelliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya sevk eden mübarek ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, dostluk gibi duygularının doruğa ulaştığı, dargınlıkların unutulduğu, insanların muhabbetle kaynaştığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Akın, tüm Kırşehirlilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliği kuvvetlendiren bayramların, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanması gerektiğine işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Özellikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Nitekim ferdi ve toplumsal hayatımızın canlanmasında önemli bir rol oynayan Ramazan Bayramı’nda da başta en yakınlarımız olmak üzere büyüklerimizi, komşularımızı ve dostlarımızı ziyaret etmeli, uzakta olan ve bizden haber bekleyen yakınlarımızı aramaya çalışmalı ve bayramın neşesi olan çocuklarımızı sevindirmeyi unutmamalıyız. Yine her bayramda olduğu gibi bu bayramda da aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi hatırlayarak yapacağımız ziyaretlerle her zaman yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmeli, çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere her zamankinden daha fazla kucak açmalıyız."