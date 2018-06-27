Vali Akın'dan OSB'de inceleme

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB'nin kullanım alanını inceleyen ve yapımı devam eden iş alanları hakkında bilgi alan Vali Akın, bölgede yapılacak yatırımları önemsediklerini belirtti.

Kırşehir OSB'ye yeni yatırımlar yapılması için alanı genişleteceklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bölgemiz içerisinde barındırdığı işletmelerle ilimiz ekonomisine katkı sağlarken, önemli ölçüde de istihdam sağlamaktadır. Devletimizin sağladığı bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirerek organize sanayimizi daha iyi hale getirme gayretinde olacağız. Yeni yatırımcılara tahsis edilmek üzere genişletme çalışmalarının biran önce sonuçlandırılması gerekiyor. Sanayimiz güçlü olursa Kırşehir daha kalkınmış bir şehir haline gelir. Organize sanayi yetkililerinden önümüzdeki süreçte yapılacaklar çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk."

Vali Akın'a incelemelerinde, Krşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan ve OSB Müdürü Ömer Türkmenoğlu eşlik etti.



