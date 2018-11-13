Vali Akın'dan okul ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki liseleri ziyaret ederek idarecilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ahi Evran Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaretinde okul müdürü Esra Şahin’den brifing alan Vali Akın, daha sonra Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, verilen eğitim ve öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Vali Akın, Ahi Evran Anadolu Lisesi'ni ziyaretinde okul binası içerisinde yer alan atölyelerde inceleme yaptı.

Ziyaretleri kapsamında açıklamada bulunan Vali Akın, Kırşehir’in eğitimde marka kent olmasında öğretmen ve velilerin öğrencilerle yakından ilgilenmesinin önemli ölçüde etkili olduğunu belirtti.

Kırşehir'de öğrencilerin elde ettiği başarıların ve eğitim kalitesinin örnek olacak seviyede olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"İlimizde eğitim alanında yakalanan başarıyı getiren sebeplerden bir tanesi de öğretmen ve velilerin öğrencilere olan ilgisidir. Öğretmenlerimizin eğitime katkıları büyük. Eğitimde ülke olarak çok yol kat ettik. Devletimiz, eğitim konusuna oldukça önem vermektedir. Bizler de ilimizdeki eğitim kalitesinin korunması ve daha da ileri seviyelere taşınması maksadıyla çalışmalar yürütmekteyiz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz başarılarını mezun olduktan sonra da devam ettirecek, farklı sektörlerde önemli çalışmalara imza atacaklardır. Bu duygularla, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Vali Akın'ın ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz de eşlik etti.



