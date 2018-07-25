Vali Akın'dan müftülüğe ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Müftülüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mehmet Yaman'dan kurumda devam eden çalışmalar hakkında brifing alan Vali Akın, kurum binasını gezerek, şube müdürleri ve personelden bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında konuşan Akın, din görevlileri, camiler ve ilde yapılan din hizmetleri hakkında bilgiler aldık, kentte eksik ve giderilmesi gereken sorunları belirlediklerini dile getirdi.

Akın, "Yaşamlarıyla topluma iyi örnek olması gereken din görevlilerimiz vatandaşlara da bu anlayışla, üst düzeyde hizmet vermesi gerekiyor. Din görevlilerimiz, insanları iyiye, güzele yönlendiren kişilerdir. Dini konularda vatandaşlarımızı aydınlatan din görevlileri, sosyal sorunların çözümüne de çare arayan ulvi bir vazifeyi üstlenmiş durumdalar. Bu açıdan, vatandaşlarımıza hizmet veren müftülük personelimiz önemli bir göreve taliptirler, onlara bu faaliyetlerinde kolaylıklar diliyorum." şeklinde konuştu.

Müftülük binasını gezen Vali Akın, binanın konferans salonu ve toplantı salonlarında incelemede bulundu.