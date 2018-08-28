Vali Akın'dan Kırşehir Askerlik Şubesine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Askerlik Şubesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç'tan yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alarak, ziyaret defterini imzaladı.

Kurum çalışanları ve işlemleri için bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Akın, burada yaptığı konuşmada, resmi kurumları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Askerlik Şubesinin önemli kurumlar arasında bulunduğuna işaret eden Akın, "Gençlerimizin askerlik görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi adına, Askerlik Şubesi Başkanlığı görevini en iyi şekilde yürütüyor. Burada görev yapan personellerimiz de gençlerimize gereken ilgi ve desteği göstermektedir. Vatanın bölünmez bütünlüğü ve birliği için ellerinden geleni yapan görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



