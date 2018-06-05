Vali Akın'dan jandarmaya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, milletin huzuru ve güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak adına çalışmalar yürüten jandarma teşkilatı mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Jandarma teşkilatı mensuplarının her zaman üstün görev anlayışı ile hizmet ettiğini vurgulayan Vali Akın, "Jandarma personelimiz, vatandaşlarımızla iyi iletişim içerisinde olmalıdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yoğun şekilde çalışan jandarma teşkilatı, düşmana korku, dosta güven vermektedir." ifadelerini kullandı.

Ekemen de ilçe, belde ve köylerdeki asayiş ve huzur için yaptıkları çalışmalar hakkında brifing verdi.