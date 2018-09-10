Vali Akın'dan jandarmaya ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akın'ı ziyaretinde Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Akın, görevine yeni atanan Kuran'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Şeref Defterini imzalayan Vali Akın, yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatı mensuplarının daima üstün görev anlayışıyla hizmet ettiğini belirtti.

Kamu düzenini korumak, milletin refahı, huzuru ve güvenliğini sağlamak adına jandarma teşkilatının önemli görevler yürüttüğünü dile getiren Akın, "Jandarma personelimiz vatandaşlarımızla iletişimini en iyi seviyede tutmalıdır. Günün her saatinde yoğun çalışmalar sergileyen jandarma teşkilatımıza inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.