Vali Akın'a ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Meclisi üyeleri ve muhtarlar, görevine yeni atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, belediye ile ortak çalışmalar yürüterek Kırşehir için önemli hizmetlere imza atılacağına inandığını söyledi.

Kırşehir'in daha da ilerlemesi, kalkınması adına belediye ile birlikte yatırım yapacaklarını aktaran Vali İbrahim Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir Belediyesi yöneticileri ve birim amirleriyle uyum içerisinde çalışacağız. Kentin sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz. Demokratik olgunluğa erişmiş Kırşehir, gittikçe büyüyüp gelişen bir kent. Valilik olarak belediyemize her türlü desteği vererek vatandaş odaklı hizmetlerin zamanında tamamlanmasına katkı sağlayacağız. Kırşehir'i güzelleştiren, alt ve üstyapı çalışmaları imar eden belediye meclis üyelerimiz de çalışmalarıyla bizlere yardımcı olacaktır."

Kentte görev süresince muhtarlarla sık sık bir araya geleceğini kaydeden Akın, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan, mahalledeki sorunları bilen en önemli unsurların başında geldiğini dile getirdi.

Ziyarette belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.