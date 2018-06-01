Vali Akın'a ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri, göreve yeni atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Akın, il genelinde üretimin artırılması için oda başkanları ve iş adamları ile birlikte hareket ederek çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, ticaret hayatının canlı tutulması için çaba göstereceklerine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Kırşehir’in gelişip büyümesi için ekonomik kalkınma önemlidir. Sanayimizde kaliteli ve emsalleri ile rekabet edebilecek imalat yapılması ilimiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ahilerin memleketi Kırşehir’i sosyal ve ekonomik alanda geliştirmek için iş adamlarımızla sürekli bir araya gelecek, Organize Sanayi Bölgemizin genişletilerek yeni yatırımcılara arsa temini konusunda yapılan çalışmaya destek vereceğiz. Kırşehir için önem arz eden Fuar ve İnovasyon Merkezi ile Biyokütle Tesisi Projelerine de gereken desteği göstereceğiz"

Heyet adına konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu da, Vali Akın'a görevinde başarı diledi.

Ziyarette, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz, iş insanları hazır bulundu.







