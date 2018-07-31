Vali Akın'a

KIRŞEHİR (AA) - Almanya'nın Remscheid Belediyesi heyeti, "kardeş şehir" protokolü kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Remscheid Ana Kent Belediye Başkanı Burkhard MastWeisz başkanlığındaki heyet, Vali Akın ile görüştü.

Akın, konuklarını Kırşehir'de görmekten memnuniyet duyduğunu ve iki şehir ilişkilerinin her yönüyle daha da gelişmesi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Akın, "Kırşehir ve Remscheid arasında imzalanan kardeş şehir protokolü ile var olan ilişkiler resmiyet kazanmaktadır. Remscheid kentinde çok sayıda vatandaşımız yaşamaktadır. Bu şehre işçi olarak giden vatandaşlarımızın çocuklarının büyük çoğunluğu bugün işveren ve yönetici olarak şehrin gelişmesine ve ekonomisine katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Remscheid Ana Kent Belediye Başkanı Burkhard MastWeisz de Kırşehir'in büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kırşehir'de misafirperverlikle karşılandıklarını anlatan MastWeisz, "Bizlere gösterilen ilgiden dolayı öncelikle Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve tüm Kırşehirlilere teşekkür ediyoruz. Remscheid’de sanayiyi temsil eden esnaf ve iş adamlarıyla en kısa zamanda Kırşehir’e yeniden gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.