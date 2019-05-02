Vali Akın, yeni seçilen muhtarlarla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mahalle ve köy muhtarı seçilenlerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonundaki toplantıda muhtarlara mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarını içeren 'Muhtar Bilgi Sistemi' hakkında bilgi verilirken Vali Akın, muhtarların taleplerini de aldı.

Muhtarlıkların demokrasinin gelişmesi ve yönetime katılımda çok önemli olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Muhtarlar kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir role sahiptir. 31 Mart seçimlerinden sonra vatandaşların teveccühü ile muhtarlık görevini üstlenen mevcut muhtarlarımıza ve yeni seçilen muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Muhtarlık görevinizi en iyi şekilde yerine getireceğinize şüphemiz yoktur. Bizler de kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte, vatandaşlarımızın sizler tarafından iletilen sorunlarını imkanlar doğrultusunda çözmek için çalışmalar yürüteceğiz. Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenilir bir şekilde sunarak vatandaşlarımızın sorunlarını en kısa sürede bizlere iletmelerini bekliyoruz."

Toplantıya Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, ilgili daire müdürleri ile muhtarlar katıldı.

