Vali Akın, yaşlılarla iftar açtı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, huzurevinde yaşlıları ziyaret ederek birlikte iftar açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, eşi Saliha Akın ile Kırşehir Huzurevi'ne ziyarette bulundu.

Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan Vali Akın, insanların hayattaki en büyük destekçilerinin anneleri olduğunu belirtti.

Bütün annelerin yüreklerinde taşıdıkları sevgi, merhamet, iyilik ve doğruluk gibi erdemlerle çocuklarını hayata hazırlayarak geleceklerine ışık tuttuklarını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Mübarek ramazan ayının manevi ortamında huzurevinde kalan bayanların Anneler Günü'nü kutlamak maksadıyla yaptığımız ziyarette, hem büyüklerimizin Anneler Günü'nü kutluyor hem de birlikte iftar yapmış oluyoruz. Annelerin ne kadar kutsal olduğunu inancımız bizlere göstermekte. Cennet annelerin ayakları altındadır lafı da anneliğin önemini vurgulamakta. Annelerimiz bizleri büyük fedakarlıklarla, sabırla büyüterek bugünlere getirdiler. Kendilerine olan borcumuzu ödeyemeyiz. Kendi annemiz gibi gördüğümüz huzurevinde kalan büyüklerimizi her zaman olduğu gibi bu özel günde de yalnız bırakmak istemedik. Kimseye muhtaç olmadan, sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum."

İftar programına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, şehit anneleri, huzurevi yöneticileri, devlet koruması altındaki çocuklar ve huzurevi sakinleri katıldı.