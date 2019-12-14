Vali Akın, yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik köprülerinin kurulmasına büyük katkı sağladığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (TÖMER) ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

TÖMER’de yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim gördüğü sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'dan bilgi aldı.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin, Kırşehir'deki öğrencilerle aynı ortamı paylaştığını, Türkçe'nin yanı sıra tarihi ve kültürü de öğrendiklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Yabancı uyruklu öğrencilerimiz şunu bilmelidir ki bir tarih, kültür ve müzik şehri olan Kırşehir, aynı zamanda Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa'nın da memleketidir. Türk dilinin merkezinde Türkçe öğreniyorsunuz. Sizlerin bir kısmı ülkemize yerleşecek ve hayatını burada sürdürecek, bir kısmı da ülkelerinize dönerek memleketine hizmet edecektir. Sizler birer gönül elçisi olacaksınız. Yabancı uyruklu öğrenciler ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik köprülerinin kurulmasına büyük katkı sağlar. TÖMER'de önce dil öğreniyorsunuz, sonra kültürümüzü, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi öğreniyorsunuz. Bu tür eğitimleri önemsiyoruz."

Rektör Karakaya da TÖMER ile Kırşehir’de 200 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe, 60 civarında öğrenciye de yabancı dil eğitimi verildiğini, yabancı uyruklu öğrencilerin hem lisans hem yüksek lisans eğitimi aldıklarını ve seneye de doktora eğitimi vermeye başlayacaklarını ifade etti.