Vali Akın, vatandaşları dinledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantı salonundaki halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Vali Akın, ilgili kurum amirlerine, müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda gereken talimatları verdi.

Halk günü toplantısına Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

