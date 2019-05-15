Vali Akın, şehit aileleriyle bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehit aileleriyle iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, eşi Saliha Akın ile Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Askeri Gazinoda düzenlenen iftar programında İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından konuşan Vali Akın, mübarek ramazan ayında şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulundu.

Bu topraklar üstünde özgürce yaşanıyorsa şehitlere borçlu olunduğunu vurgulayan Akın, "Böylesine güzel bir ramazan akşamında şehitlerimizin değerli anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir arada bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Dinmeyen acılarınızı gönülden paylaşıyoruz. Şehitlik en büyük mertebedir. Her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

İlahi ve tasavvuf müziği eserlerinin de seslendirildiği iftar programına, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve eşi Duygu Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve Kezban Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Kırşehir Malul Gaziler Derneği Başkanı Bahattin Kaya, daire müdürleri, eşleri ve şehit aileleri katıldı.