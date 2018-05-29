Vali Akın, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Valilik tarafından verilen iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Vali Akın, kurtuluş ayı mübarek ramazan ayı vesilesiyle şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

İftar programını, ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini şehit yakınları ve gazilerle paylaşmak amacıyla düzenlediklerine vurgu yapan Akın, şunları kaydetti:

"Şehitlik ve gazilik, yüce dinimiz ve milletimiz nezdinde en yüksek makamlardan biridir. Çünkü şehitlik ve gazilik, mukaddes değerler uğruna verilen can ve akıtılan kan ile elde edilmekte olan iman ve inançla kazanılmaktadır. Topraklarımızın Türk yurdu olmasında Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Operasyonu sırasında önce vatan, önce bayrak diyerek canını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin gözünde en müstesna yerdedir. Gazilerimize ve şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, şehit ailelerimize destek olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek en ulvi görevimizdir. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise ülkede özgürce yaşanıyorsa, huzurlu bir ortamda iftar yapılıyorsa, bunları şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını ve yakınlarının da devlete emanet olduğunu aktardı.

Vali Akın ve eşi Saliha Akın, iftarın ardından şehit aileleriyle sohbet ederek, talep ve görüşlerini aldı.

İftar programına Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş, İl Müftüsü Mehmet Yaman, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, daire müdürleri, şehit ve gazi derneklerinin başkanları ve üyeleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.



