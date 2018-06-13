Vali Akın, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanlığı'nın iftar programında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, askeri gazinoda gerçekleştirilen programda konuşan Akın, mübarek ramazan ayının son günlerinde şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet dileyen Vali Akın, şöyle dedi:

"Biliyoruz ki bu topraklarda oturmanın, vatan sahibi olmanın maliyeti büyük. Şehitlerimizin değerli anne-babaları, kardeşleri, eş ve dostları bugün iftar soframızı şereflendirdiler. Kendilerine, ülkemize ve ilimize tekrar başsağlığı diliyorum. Yüce bir mertebe olan şehitlik, istemekle elde edilemez. Allah’ın bir lütfu olan şehitlik mertebesi herkese, şehit ailesi olmak herkese nasip olmaz.

Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerimize gereken desteği vermiştir. Bizler de devletimizin sizlerin yanında olduğunu sizlere hissettirmek istiyoruz. Sizlerle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sık sık bir araya geleceğiz. Bu duygularla, hayırlı Ramazanlar diliyor, yaklaşan bayramınızı tebrik ediyorum."

İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen de Türk milletinin şehit ve gazilere gösterdiği saygı ve önemin çok büyük olduğunu söyledi.

Anadolu'nun yurt olmaya başlamasından beri hep şehitler verildiğini dile getiren Ekemen, "Devletimiz şehit yakınları ve gazilerimize gereken önemi vermektedir. Bu toprakların bizlere vatan olmasını sağlayan bütün şehit ve gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, programda şehitler ve vefat eden gaziler için dua okudu.

Programa, Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir POMEM Müdürü Kasım Varol, protokol eşleri, şehit ve gazi dernekleri başkanları, şehit aileleri, gaziler ve jandarma teşkilatı mensupları katıldı.







