Vali Akın şehit aileleri derneğini ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yapılan çalışmalar hakkında Vali Akın'a bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Vali Akın, en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerin emanetleri olan aileleri ve yakınları ile her fırsatta bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını söyledi.

Tarih boyunca, ülkenin her köşesinde çok sayıda şehitler verildiğini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Her türlü güzelliğin ve nimetin bolca bulunduğu memleketimizde yaşamanın bedeli çok ağır. Şehitler ve gazilerimiz sayesinde bu topraklara vatan diyebiliyoruz. Şehit ailelerimiz için evlatlarını şehit vermek elbette hiç kolay değil. Bu hayat bir şekilde tamamlanıyor, ama herkese nasip olmayan şehitlik ölümlerin en güzeli. Biz onların aileleri ve yakınlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum."



